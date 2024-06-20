Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных подтвердил переход Глушенкова в «Зенит»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что команда согласовала условия перехода Максима Глушенкова в «Зенит». Об этом написало РИА «Новости».
При этом Нагорных добавил, что у него нет информации по поводу того, подписал ли футболист контакт с петербургской командой.
«Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы», — процитировал RT Нагорных.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале писал, что контракт «Зенита» с Глушенковым рассчитан на четыре года.
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