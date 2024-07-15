Правительство РФ направит свыше 274,7 млн рублей на выплаты победителям Игр БРИКС
Правительство РФ выделит более 274,7 миллиона рублей на выплаты участникам Спортивных игр стран БРИКС. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Денежное поощрение предусмотрено за каждую завоеванную награду.
Так, обладатели золота получат по 358,4 тысячи рублей. Серебряным призерам передадут по 179,2 тысячи, бронзовым — по 107,5 тысячи рублей.
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