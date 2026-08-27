Познер признался, что раньше болел за московское «Торпедо»

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что в прошлом болел за московское «Торпедо». Ему нравились игроки Валерий Воронин, Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов, передает Metaratings.ru .

«В России я болел за „Торпедо“, мне очень нравилась эта команда. Я страшно любил Валерия Воронина, Стрельцова, Иванова. Это была прекрасная команда, за которую я болел. Потом это все стало сыпаться, и я перестал болеть за какую-либо российскую команду», — сказал Познер.

Среди зарубежных клубов журналист выделил «Барселону» и отметил стиль ее игры.

Московское «Торпедо» трижды выигрывало чемпионат СССР, шесть раз Кубок СССР и один раз Кубок России. Сейчас клуб выступает в Лиге PARI, а «Барселона» является действующим чемпионом Испании.