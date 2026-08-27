Познер назвал возвращение сестер Уильямс на US Open медийным фокусом

Журналист Владимир Познер считает, что Серена и Винус Уильямс не добьются значимых результатов после возвращения на US Open, передает Metaratings.ru .

Серена и Винус Уильямс получили специальные приглашения на Открытый чемпионат США. Последний раз сестры выступали в парном разряде US Open в 2022 году.

«Реального спортивного успеха у Уильямс не будет. Я в этом убежден в силу их возраста. Почти нет примеров того, что человек ушел на два-три года, а потом успешно вернулся. <…> Я бы сказал, что их возвращение — медийный фокус», — сказал Познер.

Серена Уильямс 23 раза выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде и четыре раза становилась олимпийской чемпионкой. Винус Уильямс завоевала семь одиночных титулов Большого шлема и четыре олимпийских золота. Турнир проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 13 сентября.