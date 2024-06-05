«Пожелаем удачи». Горсков оценил шансы Черчесова вывести казахов на ЧМ по футболу

Горсков: Черчесов в Казахстане может проявить себя лучше, чем после ЧМ-2018

Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана, сменив на этом посту Магомеда Адиева, возглавившего грозненский «Ахмат». Он пропустил отборы на Евро, замахнувшись сразу на Чемпионат мира по футболу. Футбольный эксперт и автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков рассказал ведущему 360.ru Антону Шестакову, сможет ли Черчесов так подготовить казахов к соревнованиям, чтобы они стали чемпионами мира по футболу.

Черчесов возглавлял сборную РФ по футболу в период с 2016 по 2021 год. В разное время он работал с ФК «Спартак», «Динамо» и «Терек». Горсков заявил, что на месте Черчесова предпочел бы дождаться отбора на Евро, так как туда гораздо проще попасть, чем на ЧМ по футболу.

«Казахстану буквально, как это говорится, толики не хватило, чтобы выйти именно на Чемпионат Европы», — отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что в последнее время на ЧМ стало сложнее отбираться. В то же время, если футболисты сборной Казахстана будут до последних туров бороться за выход на мундиаль и займут, например, третье или четвертое место, то с Черчесовым как с главным тренером сборной автоматически продлят контракт.

Горсков напомнил, что контракт с ним подписали по схеме «2+2». Другими словами, до лета 2026 года. И продлить его могут как раз для того, чтобы он подготовил сборную на Евро.

«Давайте пожелаем ему удачи и посмотрим. Он неплохо знает казахский футбол», — заяивл он.

Горсков добавил, что огромное количество российских футболистов играют в сборной Казахстана и, наоборот, ее игроки выступают у нас.

«Поэтому ему будет, на что посмотреть, что показать, и будем надеяться, что именно как тренер сборной, он себя проявит лучше, чем после Чемпионата мира 2018 года», — резюмировал собеседник 360.ru.