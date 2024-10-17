Поздняков назвал легким решение покинуть пост главы Олимпийского комитета РФ

Станислав Поздняков рассказал, что решение оставить пост главы Олимпийского комитета России далось ему легко. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Спортивный функционер отказался комментировать причины своей отставки. Он также решил не называть возможного преемника.

Напомним, Поздняков покидает должность на два года раньше срока завершения полномочий. Нового главу будут выбирать на Олимпийском совете, который обычно проходит в декабре.