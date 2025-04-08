Потолок зарплат КХЛ увеличили до миллиарда рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) впервые с начала десятилетия изменил предельные значения пола и потолка заработных плат. Информация об этом появилась на официальном сайте лиги.

«Заочное заседание утвердило изменения в предельные значения пола и потолка заработных плат, а также премиальных выплат», — сообщили в КХЛ.

Повышение зарплат пройдет в несколько этапов. В сезоне 2025/2026 пол зарплат увеличится на 25 миллионов и достигнет отметки в 475 миллионов рублей. В следующем сезоне он станет больше еще на 50 миллионов рублей, а в сезоне 2027/2028 — на 75 миллионов. По итогу этих сезонов пол вырастет до 600 миллионов рублей.

Поэтапно проиндексируют и потолок заработных плат спортсменов. В сезоне 2026/2027 и 2027/2028 он будет увеличиваться на 50 миллионов рублей и достигнет миллиарда рублей.

Изменения произойдут и в системе премиальных выплат, которые не включены в потолок зарплат. До 50 миллионов рублей игроки смогут получить за выход во вторую стадию плей-офф, 125 миллионов заплатят за выход в полуфинал и 275 миллионов рублей — за выход в финал.