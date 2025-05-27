«Постньюс»: в России растет число внезапных смертей хоккеистов

В начале весны 2025 года в России ушли из жизни три хоккеиста в возрасте до 35 лет: бывший игрок «Ак Барса» Федор Малыхин, защитник московского «Динамо» Олег Гофман и экс-нападающий «Металлурга» Кирилл Лебедев. Издание «Постньюс» провело собственное расследование и подтвердило существование проблемы внезапной смертности среди молодых спортсменов.

Директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский признал, что современная спортивная медицина следит за этой тенденцией. Причиной гибели хоккеистов часто становятся недиагностированные заболевания, и врачи стараются чаще обследовать спортсменов.

Вратарь сборной МВД Московской области по хоккею Алексей Могучев также отметил увеличение числа смертей среди молодых хоккеистов. По его мнению, это связано с тем, что команды стремятся к лучшим результатам, пренебрегая здоровьем спортсменов.

В Федерации хоккея России «Постньюс» сообщили, что централизованной статистики по смертям хоккеистов не ведется. Однако каждый отдельный случай, произошедший во время тренировок или игр, тщательно изучается специалистами.

Напомним, что Малыхин скончался в марте, а Лебедев и Гофман — в мае. Смерть Гофмана наступила в результате падения из окна, а Лебедев и Малыхин умерли от внезапной остановки сердца. Оба спортсмена вели активный образ жизни и не имели жалоб на здоровье.