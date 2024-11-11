«Постньюс»: экс-капитана сборной РФ Джикию 1915 раз штрафовали за превышение скорости

Бывший капитан сборной России по футболу Георгий Джикия накопил более 2 тысяч штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил « Постньюс ».

Речь идет о периоде с апреля 2021-го по ноябрь 2024 года. За указанное время спортсмену были назначены денежные взыскания на общую сумму 2,32 миллиона рублей. Джикия до сих пор не оплатил 44 штрафа на 35 тысяч рублей.

Известно, что игрок подмосковных «Химок» водит Mini Cooper JCW. Так, за превышение скорости его штрафовали 1915 раз, за непристегнутый ремень — 138 раз. Кроме того, футболист 45 раз попадал в поле зрения полицейских из-за нарушения требований знаков или разметки.