Пост главного тренера «Милана» занял Паулу Фонсека
Новым главным тренером ФК «Милан» стал Паулу Фонсека. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Отмечается, что его назначили на этот пост вместо покинувшего должность Стефано Пиоли. Контракт Фонсеки рассчитан на три года, но может быть продлен. Ранее он был тренером французского клуба «Лилль».
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