Пономарев заметил, что ЦСКА потерял уверенность перед стартом РПЛ

Пономарев раскритиковал игру московской команды в товарищеских матчах перед стартом сезона Российской премьер-лиги.

Пономарев пояснил, что у ЦСКА серьезные проблемы в обороне. По его словам, Мойзес слишком часто подключался к атакам, хотя должен был больше отрабатывать сзади. Он добавил, что у команды сейчас нет игры, а на фоне результатов контрольных встреч футболисты потеряли уверенность.

Пономарев считает, что многое покажет матч первого тура против «Балтики». Он отметил, что в случае нормальной игры и победы ситуация может улучшиться, но сначала команде нужно наладить действия в защите.

В это межсезонье ЦСКА провел семь товарищеских матчей. Команда сыграла вничью с «Шинником» и тульским «Арсеналом» — по 1:1, а также с «Оренбургом» — 2:2. Кроме того, армейцы проиграли «Оренбургу» со счетом 0:2, «Локомотиву» — 0:1 и дважды московскому «Динамо» — 3:4 и 2:5.