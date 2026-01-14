Пономарев поддержал переход полузащитника Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Betonmobile мнением о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Положительно оцениваю. Правда, ему уже 29 лет, это многовато», — отметил Пономарев.

Он добавил, что у игрока была серьезная травма, поэтому есть определенный риск.

При этом бывший футболист считает, что приход Баринова пойдет на пользу команде и усилит среднюю линию, но через пару лет игрок растеряет свои лучшие качества, добавил RT.

Напомним, что 13 января ЦСКА объявил о переходе футболиста. Соглашение подписано до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне Баринов сыграл за «Локомотив» 24 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.