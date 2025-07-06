Полузащитник «Зенита» Вендел ждет предложений от нового клуба в ближайшее время

Полузащитник «Зенита» Вендел рассчитывает получить предложения от потенциальных клубов в течение ближайшей недели. Представители футболиста ведут активные поиски вариантов продолжения карьеры, поэтому пока его возвращение в расположение петербургского клуба откладывается. Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

Несмотря на это, руководство «Зенита» ожидает прибытия Вендела в ближайшие дни. Напомним, что ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявлял о возвращении игрока 1 июля.

За четыре сезона Вендел провел за «Зенит» 150 матчей, отличившись 21 голом и сделав 36 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.