Полузащитник «Зенита» Глушенков возглавил рейтинг упоминаний в СМИ среди футболистов

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков занял первое место в рейтинге цитируемости за июль–сентябрь 2024 года. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на анализ «Медиалогии».

По данным исследования, Глушенков набрал 28 479 упоминаний. Второе место с показателем в 27 тысяч упоминаний занял бомбардир «Зенита» Александр Соболев. Тройку победителей замкнул главный тренер команды Сергей Семак. Его процитировали в СМИ 21 466 раз.

Кроме того, в топ-10 вошел легендарный петербургский футболист Андрей Аршавин. Рейтинг подтвердил высокую популярность этого вида спорта в Северной столице.