Полузащитник «Зенита» Ахметов перешел в аренду команды «Крылья Советов»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов продолжит текущий сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

За время нахождения в «Зените» с января прошлого года Ахметов принял участие в 21 матче и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Тем не менее, результативных действий на его счету в «Зените» не значится, и он не вошел в основной состав команды, оставаясь в запасе.

Арендное соглашение между «Зенитом» и «Крыльями Советов» рассчитано до конца текущего сезона, когда также истекает контракт Ахметова с «Зенитом».

