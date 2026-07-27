Полузащитник ЦСКА Жоао Виктор назвал клуб претендентом на чемпионство

Футболист московского ЦСКА Жоао Виктор после победы над «Балтикой» в первом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счетом 2:1 в разговоре с сайтом Metaratings.ru высказался о шансах команды на титул.

«ЦСКА имеет шансы на чемпионство в этом сезоне. Это очень большая команда, одна из главных в России. Мы будем делать все возможное, чтобы побеждать, как это произошло с "Балтикой", — сказал Виктор

Армейцы успешно начали новый сезон, вырвав победу у калининградского клуба. Во втором туре чемпионата ЦСКА примет на своем поле «Крылья Советов». Матч состоится 1 августа и начнется в 16:15 по московскому времени.