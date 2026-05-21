Полузащитник ЦСКА Кисляк попал в шорт-лист клуба «Лидс Юнайтед»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк попал в шорт-лист английского клуба «Лидс Юнайтед». Об этом сообщил Metaratings.ru.
Скаутская служба команды внимательно изучает игру 20-летнего россиянина. Ранее к Кисляку проявляли интерес такие клубы, как «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго» и «Палмейрас».
Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь результативных передач.
