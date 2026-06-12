Полузащитник «Спартака» Зорин привлек внимание пяти клубов РПЛ

Сразу пять клубов РПЛ проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину. В их число входят «Крылья Советов», «Акрон», «Балтика», «Родина» и «Рубин», сообщил сайт Metaratings.ru .

Главный тренер москвичей Хуан Карлос Карседо намерен оценить работу футболиста на летних сборах и в товарищеских матчах, после чего и будет принято решение о его будущем. На данный момент конкретных предложений в клуб не поступало.

В прошлом сезоне Зорин провел за основу две игры в РПЛ и четыре в Кубке России, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.