Полузащитник «Сочи» Зиньковский рассказал, что команда постепенно адаптируется к требованиям Осинькина

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Антон Зиньковский в беседе с сайтом Metaratings.ru высказался о положении команды после вылета из Кубка России. Игрок выделил необходимость концентрации на предстоящих встречах в рамках чемпионата.

Зиньковский признал отсутствие стабильности в действиях коллектива, отметив положительную динамику после прихода нового тренера Игоря Осинькина. Полузащитник подтвердил, что коллектив постепенно адаптируется к новым тактическим схемам и требованиям наставника.

Несмотря на неудачи в официальных матчах, игрок призвал партнеров настроиться на улучшение качества футбола, подчеркивая стремление выйти из зоны риска в турнирной таблице. Команда пока располагается на 16-й строчке РПЛ с минимальным количеством набранных баллов.