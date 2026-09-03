Полузащитник «Рубина» Начо заявил, что уровень РПЛ будет только расти

Чилийский полузащитник казанского «Рубина» Начо в интервью Metaratings.ru высоко оценил уровень российского футбола и рассказал о жизни в стране.

По словам футболиста, который выступает в России с 2024 года (сначала за «Сочи», а затем за «Рубин»), многие недооценивают силу чемпионата.

«Все команды по-прежнему очень крепкие, не бывает проходных матчей, конкуренция очень высокая», — отметил игрок.

Начо признал, что отстранение российских клубов от еврокубков влияет на желание легионеров приезжать в лигу. Однако сам он чувствует себя в России максимально комфортно, хваля местную культуру, инфраструктуру стадионов и отношение людей. Футболист уверен: когда бан на международные турниры снимут, чемпионат России станет еще сильнее.