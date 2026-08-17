Полузащитник «Родины» Ушатов назвал «Зенит» и «Краснодар» фаворитами РПЛ

Полузащитник «Родины» Кирилл Ушатов в беседе с Metaratings.ru после результативной ничьей с «Акроном» (3:3) в четвертом туре РПЛ назвал главных претендентов на чемпионство.

По его мнению, основные фавориты сезона-2026/27 — это «Зенит» и «Краснодар». «Спартак», как отметил футболист, сбавил обороты после стартовой игры с «Родиной».

Главной неожиданностью для Ушатова стала игра нападающего его собственной команды Артема Максименко, который оформил хет-трик в ворота тольяттинцев. «Я знал, что он сильный футболист, но не ожидал, что он три забьет», — признался полузащитник со смехом.

Именно в Максименко игрок видит потенциального лидера гонки снайперов.

Сам Артем сейчас делит третью строчку в списке бомбардиров с Никитой Кривцовым из «Краснодарова» (по 3 гола). На втором месте идет Александр Соболев из «Зенита» (4), а возглавляет таблицу одноклубник Соболева Максим Глушенков (5 мячей).