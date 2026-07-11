Полузащитник Мостовой сравнил труд футболистов и рабочих стекольного завода

Известный российский футболист Александр Мостовой побывал на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный, где помог в изготовлении нового Кубка России по футболу. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

В процессе полузащитник отметил, что труд стеклодувов очень тяжелый и «очень горячий».

«Невыносимо жарко. Я их спрашиваю (рабочих завода. — Прим. ред.), они говорят: „Мы привыкли“. При такой жаре!» — отметил спортсмен.

Мостовой сравнил труд футболистов и рабочих стекольного завода, признав, что «здесь жарче». Он также добавил, что не стал «проситься на замену», тем более что стеклодувы пообещали изготовить для него еще и чемпионскую корону.