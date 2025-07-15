Полузащитник Мацукатов перешел в пермский «Амкар»

Пресс-служба футбольного клуба «Амкар» сообщила о подписании контракта с полузащитником Алексом Мацукатовым, который станет первым новичком команды в перерыве между первым и вторым кругом чемпионата. Об этом написал Ura.ru .

Мацукатов ранее выступал в Премьер-лиге и Первенстве России, играя за клубы «Краснодар-2», «Акрон» (Тольятти) и «Арсенал» (Тула). В последнем сезоне футболист был капитаном команды «Муром», выступающей в третьем дивизионе России.

Мацукатов присоединится к клубу, который возглавляет тренер Александр Кульчий, ранее руководивший командой «Муром». Футболист будет носить футболку с восьмым номером.