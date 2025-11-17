Полузащитник Головин рассказал, что отклонил предложения европейских клубов и остался в «Монако»

Полузащитник сборной России и футбольного клуба «Монако» Александр Головин в эксклюзивном интервью сайту «Совспорт» прокомментировал слухи о своем возможном переходе в другой клуб.

По словам спортсмена, он рассматривал предложения от известных европейских команд, но решил остаться в «Монако».

«Я бы перешел в топ-клуб только. Были предложения от "Боруссии" и "Ньюкасла", но не видел смысла переходить в эти команды», — цитирует футболиста RT.

С 2018 года Александр Головин успешно выступает за «Монако», где в текущем сезоне уже провел девять матчей и забил два мяча.