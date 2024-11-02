Полузащитник ФК «Динамо» Бителло пропустил матч с «Ростовом» из-за перелома ребра

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Бителло не смог участвовать в матче против «Ростова» из-за перелома ребра. Бразилец получил травму во время гостевой игры с «Химками», пишут «Известия» со ссылкой на «Спорт-Экспресс» .

Бителло заменили на 71-й минуте встречи с «Химками в 13-м туре Российской премьер лиги (РПЛ). Матч завершился победой „Динамо“ со счетом 4:3.

Отмечается, что 24-летний бразилец играет за бело-голубых с 2023 года. Он перешел в московский клуб из «Гремио» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне Бителло забил один гол и сделал восемь результативных передач в 18 играх.