Полузащитник ФК «Динамо» Бителло пропустил матч с «Ростовом» из-за перелома ребра

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Бителло не смог участвовать в матче против «Ростова» из-за перелома ребра. Бразилец получил травму во время гостевой игры с «Химками», пишут «Известия» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Бителло заменили на 71-й минуте встречи с «Химками в 13-м туре Российской премьер лиги (РПЛ). Матч завершился победой „Динамо“ со счетом 4:3.
Отмечается, что 24-летний бразилец играет за бело-голубых с 2023 года. Он перешел в московский клуб из «Гремио» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне Бителло забил один гол и сделал восемь результативных передач в 18 играх.
Правительство Москвы проведет онлайн-конкурс на заключение 2 офсетных контрактов
Еще 12 детских площадок модернизировали в Солнечногорске с начала года
Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД откроют до конца года
Желание стран стать покровителями украинцев в России призвали обсудить
Новый цех завода по переработке шин откроют в Дмитрове в 2025 году
Коммунальщики Можайска победили на областном конкурсе профмастерства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте