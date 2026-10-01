Полузащитник ФК «10» Кухарчук заявил, что без раздумий перейдет в «Краснодар», если ему предложат

Полузащитник ФК «10» Илья Кухарчук заявил о готовности перейти в «Краснодар», если клуб сделает ему предложение. Об этом 36-летний футболист сообщил сайту Metaratings.ru .

Игрок отметил, что интерес со стороны владельца клуба Сергея Галицкого стал бы фантастикой, но он, не раздумывая, согласился бы на трансфер.

«Я пешком пойду до Краснодара, если мне предложат сюда перейти. Пути Господни неисповедимы», — сказал Кухарчук.

Товарищеский матч между ФК «10» и «Краснодаром» прошел 27 сентября и завершился победой краснодарцев со счетом 3:0. Последним профессиональным клубом в карьере Кухарчука был новороссийский «Черноморец», откуда летом он перешел в медийный футбол.