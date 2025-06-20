Полузащитник Ерохин и ФК «Зенит» договорились о продлении контракта

Полузащитник Александр Ерохин и ФК «Зенит» договорились о продлении сотрудничества. Новый контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до окончания сезона 2025–2026 годов, сообщил сайт MK.RU со ссылкой на пресс-службу ФК «Зенит».
За восемь лет, проведенных в команде, Александр Ерохин забил 42 мяча и отдал 15 результативных передач, сыграв 251 матч.
Ерохин — шестикратный чемпион России, обладатель двух Кубков и пяти Суперкубков страны. Он вошел в число футболистов, сыгравших более 250 матчей за клуб.
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