Полузащитник Джон Джон пополнил состав «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» заключил контракт с полузащитником Джон Джоном. Игрок перешел в петербургскую команду из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино». Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на представителей «Зенита».
Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2030/31. Джон Джон выбрал игровой номер — 14.
«Для меня большая честь стать частью такой команды, как "Зенит"», — сказал спортсмен в первом интервью в составе «сине-бело-голубых».
