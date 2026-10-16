Полузащитник Дмитриев оценил игру Даку после победы «Спартака» над «Родиной»

Футболист столичного «Спартака» Игорь Дмитриев остался доволен выступлением нападающего Мирлинда Даку в кубковой встрече против «Родины». Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По словам полузащитника, вся команда порадовалась за одноклубника, оформившего дубль. Дмитриев отметил, что форвард уже полностью освоился в коллективе, поэтому партнеры ждут от него столь же результативных действий в каждом следующем матче.

Игра четвертого тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России завершилась победой красно-белых со счетом 4:2. Благодаря этому успеху москвичи набрали десять очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы А.