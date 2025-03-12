Полузащитник «Динамо» Окишор рассказал, что желает побеждать ради травмированного Тюкавина

После матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0), Виктор Окишор выразил желание побеждать ради травмированного одноклубника Константина Тюкавина. В разговоре с Metaratings.ru он также прокомментировал уход Вячеслава Грулева, назвав его большой потерей для московского клуба.
Окишор отметил, что Грулев был важным игроком и хорошим другом, несмотря на частые травмы. Сам полузащитник сыграл за «Динамо» восемь матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.
Напомним, Тюкавин получил серьезную травму, из-за которой пропустит остаток сезона. Грулев же перешел в «Пари НН» в зимнее трансферное окно.
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