Полузащитник «Динамо» Окишор рассказал, что желает побеждать ради травмированного Тюкавина

После матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0), Виктор Окишор выразил желание побеждать ради травмированного одноклубника Константина Тюкавина. В разговоре с Metaratings.ru он также прокомментировал уход Вячеслава Грулева, назвав его большой потерей для московского клуба.

Окишор отметил, что Грулев был важным игроком и хорошим другом, несмотря на частые травмы. Сам полузащитник сыграл за «Динамо» восемь матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.

Напомним, Тюкавин получил серьезную травму, из-за которой пропустит остаток сезона. Грулев же перешел в «Пари НН» в зимнее трансферное окно.