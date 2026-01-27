Полузащитник «Брагантино» Джон перешел в петербургский «Зенит»

Полузащитник бразильского футбольного клуба «Брагантино» Джон Джон подписал контракт с российским клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные инсайдера Фабрицио Романо.

Известно, что иностранный спортсмен прибыл в команду и успешно прошел медицинскую проверку.

До присоединения к российскому клубу Джон Джон представлял цвета «Брагантино», выступая за него с июля 2024 года. За указанный период он провел 76 официальных матчей и отметился 20 голевыми ударами.