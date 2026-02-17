Политолог Штульман указала на подводные камни идеи Минспорта по запрету на въезд в РФ

Политолог Елена Штульман прокомментировала инициативу Минспорта о запрете въезда в Россию российским спортсменам, представляющим другие государства. Об этом сообщил RuNews24.ru .

Как предположила эксперт, в данном контексте речь идет именно о тех гражданах, которые выступали с резкой критикой в адрес РФ.

«Это отдельные случаи, и критиканам, вносящим только политическую нестабильность, действительно, не место в России», — отметила аналитик.

Она также напомнила, что спорт — это обычная профессиональная сфера, аналогичная другим видам занятости, таким как наука, ИТ-технологии или искусство. Запрет, введенный только для одной категории работников, неизбежно порождает вопрос о правомерности аналогичных мер в отношении других профессий.