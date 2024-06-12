Покорившие Олимп. В Казани открылась уникальная выставка артефактов из коллекции Потанина

Выставку артефактов из коллекции Владимира Потанина открыли в Казани

Экспозицию «Покорившие Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина» открыли в Казани — в Татарстане уже начали встречать почетных гостей. Мероприятие приурочили к спортивным играм стран БРИКС, которые стартуют в столице республики 12 июня.

Коллекция Владимира Потанина представляет собой одно из крупнейших в мире публичных частных собраний артефактов всех Олимпийских игр. Ежегодно экспозицию показывают в разных городах в преддверии значимых спортивных событий. Главная идея коллекции — сделать ее доступной для всех желающих. В Казани собрание обрело новые, цифровые смыслы. Среди новшеств — ожившие с помощью искусственного интеллекта дипломы Игр.

«Очень благодарен организаторам выставки и Владимиру Потанину за удивительный подарок. На этой выставке люди чувствуют сопричастность к нашей великой истории. А прежде всего истории Российской империи, Советского Союза и России», — сказал советник председателя правительства России по спорту Олег Матыцин.

Нейросети оживляют не только дипломы, но и картины, которые олицетворяют связь с Древней Грецией. Это и есть прогресс, считает ректор российского Международного Олимпийского университета, профессор Лев Белоусов.

В этом году мы впервые меняем композицию и форму представления этой коллекции. Главная изюминка — это вторжение в нашу жизнь искусственного интеллекта.

Лев Белоусов

профессор

Фото: РИА «Новости»

В 2024 году отмечают 10-летие Олимпиады в Сочи. Коллекция Потанина — крупнейшая часть наследия Зимних игр. Чемпион по прыжкам в воду, посол игр БРИКС Илья Захаров не понаслышке знает, как покоряется Олимп.

«На выставке рассказана целая история, которая возвращает меня в то время, когда я был профессиональным спортсменом», — заявил атлет.

Коллекция находится в управлении Международного Олимпийского университета. Любой желающий сможет посетить экспозицию Потанина до конца лета в Национальной библиотеке. Первые посетители 12 июня ознакомятся с историей побед советского и российского спорта.

В апреле 2024 года более 50 стран подтвердили участие в Играх БРИКС. Атлеты будут соревноваться в более чем 25 видах спорта.

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