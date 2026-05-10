Покидающий «Зенит» Кержаков не сдержал от слез на церемонии прощания

Завершающий карьеру в футбольном клубе «Зенит» вратарь Михаил Кержаков не сдержал эмоций на церемонии чествования на стадионе «Газпром Арена», где его команда одолела «Сочи» со счетом 2:1. Внимание на эмоциональное состояние голкипера обратила «Газета.ru» .

Для Кержакова это последний матч домашнем стадионе. После финального свистка он вышел на середину поля под приветствия игроков «Зенита» и гремящие трибуны болельщиков. От чествования вратаря переполнили эмоции и он не удержался от слез.

До конца сезона 2025/26 Кержакову предстоит еще один матч в составе «Зенита» против «Ростова», который пройдет 17 мая. Для петербургской команды это выездная игра, поэтому на «Газпром Арену» в сине-бело-голубой форме Кержаков уже не вернется.

«Зенит» для Кержакова — это родной клуб, где он учился, начал свою спортивную карьеру и стал самым титулованным игроком в истории команды. Он семь раз становился чемпионом России, семь раз был обладателем Суперкубка и трижды Кубка России.

Об уходе Кержакова из состава «Зенита» после завершения сезона 2025/26 пресс-служба клуба сообщила в четверг, 7 мая. Там пообещали оказать титулованному вратарю достойные проводы после домашнего матча с «Сочи».