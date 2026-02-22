Появилось расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Италии 22 февраля

Российская лыжница Непряева выступит в заключительный день ОИ-2026

Лишь одна российская спортсменка выйдет на старт в заключительный день Олимпиады-2026 в Италии. В турнире поучаствует лыжница Дарья Непряева.

Она пробежит женский масс-старт, начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

Накануне россиянин Савелий Коростелев выступил в мужском масс-старте на 50 километров, он занял пятое место.

Также 22 февраля состоится церемония закрытия Олимпиады, которая начнется в 22:00 по московскому времени.

Первую медаль для России на Олимпийских играх — 2026 завоевал ски-альпинист Никита Филлипов. Он финишировал с результатом две минуты 35,55 секунды.

Впервые с 1960 года российские и фигуристы не завоевали ни одной медали Олимпиаде.