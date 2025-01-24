Появились данные о доходах Трусовой, Загитовой и Валиевой от рекламы в соцсетях

Александра Трусова стала самой высокооплачиваемой фигуристкой — ее пост оценивается в два миллиона рублей. Алина Загитова получает за рекламу от 500 тысяч и более миллиона рублей, а Камила Валиева — от 450 тысяч до одного миллиона рублей.

«Так или иначе можно сказать, что развитие соцсетей определенно пошло на пользу спортсменам и в частности — фигуристам. И в этом плане за них можно только порадоваться», — написали авторы материала.

Журналисты напомнили, что рекордсменами по объему гонораров на рынке ледовых шоу остются Евгений Плющенко и Татьяна Навка. Артисты массовых сцен у них могут рассчитывать на сумму в районе 20-30 тысяч рублей и выше за одно выступление.

Ранее Трусова отказалась от выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица». Причиной стала беременность фигуристки.