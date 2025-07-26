Подмосковье завоевало золото Командного чемпионата России по гольфу

Московская область взяла все золото первого в истории Командного чемпионата России по гольфу. Состязания проходили на поле голь-клуба «Форест Хиллс» 22–25 июля.

«Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры», — сказал после церемонии награждения первый вице-президент Федерации гольфа региона Алексей Жарич.

Он поблагодарил игроков, тренерский состав, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку олимпийских видов спорта. Жарич выразил уверенность, что подмосковные спортсмены и дальше будут демонстрировать высокий класс игры и радовать своих болельщиков.

Организаторами соревнований выступили Минспорта и Ассоциация гольфа России. Среди 72 участников 15 мастеров спорта и 32 кандидата в мастера спорта — многократные чемпионы, победители Кубка России и золотые медалисты Первенства России.