Почетный президент РФС Колосков заявил, что «Спартаку» будет очень сложно в матче против «Зенита»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что шансы на победу в предстоящем матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» будут зависеть от состава, который выставит петербургский клуб. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам эксперта, в российском футболе у каждого коллектива есть шансы на победу против любой команды, но если «Зенит» выставит основной состав, то шансы «Спартака» будут минимальными.

«Сказать, что „Зенит“ фаворит, невозможно, но „Спартаку“ будет очень сложно», — подчеркнул представитель РФС.

Встреча между командами состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Она начнется в 20:45 по московскому времени.