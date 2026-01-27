Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера сборной Бориса Игнатьева. Об этом сообщил RT .

Колосков подчеркнул, что ушедший специалист был не только талантливым тренером, но и замечательным человеком.

«Это огромная утрата для российского футбола. Мы проработали бок о бок 40 лет», — подчеркнул почетный президент РФС.

Он особо отметил человеческие качества Игнатьева, назвав его примером абсолютной доброты и открытости людям.