Почетный президент РФС Колосков призвал не верить результатам опроса о популярности футбола

Сотрудники ВЦИОМ выяснили, что 77% россиян равнодушны к футболу. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал не верить результатам данного опроса, сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU.
По словам эксперта, подобные исследования необходимо воспринимать относительно.
«Это не мнение народа, а мнение полутора тысяч человек, которых опрашивали. Все эти цифры — выдумки», — заявил Колосков.
При этом он указал на существование проблемы с интересом к футболу в РФ. Одна из причин связана с плохой игрой спортсменов, пояснил президент РФС.
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