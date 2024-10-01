Почетный президент РФС Колосков призвал не верить результатам опроса о популярности футбола

Сотрудники ВЦИОМ выяснили, что 77% россиян равнодушны к футболу. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал не верить результатам данного опроса, сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU .

По словам эксперта, подобные исследования необходимо воспринимать относительно.

«Это не мнение народа, а мнение полутора тысяч человек, которых опрашивали. Все эти цифры — выдумки», — заявил Колосков.

При этом он указал на существование проблемы с интересом к футболу в РФ. Одна из причин связана с плохой игрой спортсменов, пояснил президент РФС.