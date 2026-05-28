Победителем третьего этапа «Золота Ладоги» на ПМЭФ стал Савва Новиков

Велогонщик Савва Новиков из команды «Мангазея — Московский спорт» стал победителем третьего этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги» . Соревнование открывает программу Спортивных игр ПМЭФ уже третий раз подряд.

Очередной этап гонок прошел в поселке Мичуринское Ленинградской области. Савва Новиков на полколеса опередил 16-летнего Егора Костырю, третьим финишировал Денис Савельев.

«Этап получился для меня довольно тяжелым, не люблю такую погоду и оказался не очень к ней готов. Сначала хотел просто не отпускать никого — боролся, работал и догонял отрывы. На финише чуть-чуть не получилось, меня отрезали на полколеса. Не могу сказать, что очень рад такому результату, ведь мог бы и победить. На первом этапе я завоевал белую майку и это много значит для меня, буду стараться ее себе вернуть», — отметил Костыря.

Лидерские майки для финалистов подготовил бренд VTR. В программу велогонки впервые включили зачеты для мужских и женских любительских команд. Четвертый этап «Золота Ладоги» состоится 28 мая на автодроме «Игора Драйв».

Призовой фонд составляет три миллиона рублей. Организатором велогонки выступили Фонд Росконгресс и Федерация велосипедного спорта России при поддержке Минспорта России.