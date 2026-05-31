Победителем пятого этапа «Золота Ладоги» в рамках ПМЭФ стал Артемий Хомяков

Велогонщик команды «Мангазея — Московский спорт» Артемий Хомяков победил на пятом этапе международной многодневной велогонки «Золото Ладоги» и упрочил лидерство в генеральной классификации. Состязание в третий раз открывает программу Спортивных игр ПМЭФ.

На пятом этапе спортсмены проехали 153 километра по поселку Красносельское и вокруг озера Вишневское. Всего гонщики проехали четыре круга.

Первым прибыл Артемий Хомяков, вторым — 16-летний Егор Костыря, третьим — Савва Новиков.

«Мы справились, поборолись на финише, сделали то, что мы умеем. Хотя, конечно, еще есть куда добавлять», — сказал Костыря.

Призовой фонд состязаний составляет три миллиона рублей. Его распределят среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любителей велоклубов и корпоративных команд.

Организатором гонки «Золото Ладоги» выступил Фонд Росконгресс и Федерация велосипедного спорта России при поддержке Минспорта.