Один из ведущих российских пловцов Климент Колесников поделился своими планами на будущее и оценил возвращение российского спорта на международную арену в интервью для Metaratings.ru .

Колесников отметил, что, хотя его результаты на чемпионате России выглядят успешными, он остался недоволен своими достижениями. Он планирует улучшать свои результаты в следующем сезоне и рассчитывает на улучшение показателей на всех дистанциях. Пловец также подтвердил, что рассматривает возможность участия в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Несмотря на то, что спортсмен дважды высказывался против нейтрального статуса, он изменил свою позицию после возвращения российской сборной с чемпионата мира в Будапеште. Он услышал от своих коллег, что им хотелось бы соревноваться всей командой. Это побудило его пересмотреть свое отношение к участию в турнирах под нейтральным статусом.

Колесников признался, что сохранил мотивацию благодаря внутренним соревнованиям и борьбе с самим собой на тренировках.