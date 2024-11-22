Пловчиха Ефимова опровергла слухи о завершении спортивной карьеры
По словам российской пловчихи Юлии Ефимовой, она не собирается в ближайшее время объявлять о завершении своей спортивной карьеры. Об этом сообщил RT.
Она объяснила, что еще не достигла той вершины мастерства и спортивных умений, после которой будет считаться, что больше она уже ничего сделать не может.
«Пока я не доплавала до того уровня, на котором можно заканчивать», — отметила спортсменка.
Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпиад и семикратной чемпионкой Европы.
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