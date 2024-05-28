Плоский живот за две недели. Россиянам рассказали об одном простом упражнении

Прокачать пресс и приблизить фигуру к идеалу поможет одно простое упражнение. Однако желаемый результат можно достичь только регулярными тренировками, написало издание Woman.ru .

Сделать живот плоским поможет «велосипед», это простое упражнение прокачивает пресс и сгибатели бедер. Доля его выполнения не требуется дополнительное оборудование или специальные навыки. Упражнение можно выполнять отдельно или в комплексе.

«Велосипед» занимает второе место по нагрузке на косые мышцы живота и эффективнее других прокачивает прямую мышцу. Также такая тренировка поможет выпрямить осанку и снизит риск возникновения болей в пояснице.

Фитнес-эксперт Любовь Казацкая рассказала, какие ошибки совершают, стремясь добиться плоского живота.