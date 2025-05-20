ПКМФ «Торпедо» сообщил об уходе двух игроков

Два игрока нижегородского клуба по мини-футболу «Торпедо» завершают карьеру в команде по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на публикацию ПКМФ.
Так, Денис Аширов продолжит выступать уже за другую команду. За шесть лет в «Торпедо» он принял участие в 207 матчах, забив 141 мяч и сделав 93 голевые передачи.
Также стало известно об уходе Давида Харрисона. Колумбиец присоединился к «Торпедо» из «Барселоны» летом прошлого года и принял участие в 35 матчах, забив два мяча и отдав шесть голевых передач. Клуб поблагодарил его за сезон и пожелал успехов в новом коллективе.
«Мама, я живой». Семью выжившего под подбитым танком военного шокировало его спасение
Врач призвал измерять давление уже с 40 лет
Один из самых богатых депутатов решил уйти из Госдумы
Трамп поставил Зеленского на место после призыва к новым санкциям
ЕС объявил охоту на теневой флот России. Как Запад сам себе создал проблемы
Серия взрывов раздалась в небе над Рязанью
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте