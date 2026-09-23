Пименов заявил, что для первой победы в сезоне РПЛ «Факелу» не хватает атакующей игры

Воронежскому «Факелу» для первой победы в сезоне РПЛ недостает концентрации и креатива в атаке. Об этом сайту Metaratings.ru заявил спортивный директор клуба Руслан Пименов.

Он подчеркнул, что команде нельзя обороняться все 90 минут матча, если она рассчитывает побеждать. По мнению функционера, именно закрытый стиль игры приводит к пенальти и пропущенным голам на последних минутах. Пименов добавил, что воронежцам необходимо показывать более атакующий футбол, и тогда результат придет.

После девяти туров «Факел» с тремя очками замыкает турнирную таблицу РПЛ, занимая 16-е место. В 10-м туре клуб дома сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 10 октября и начнется в 15:15 по московскому времени.