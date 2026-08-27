Пименов сообщил о завершении трансферной кампании «Факела»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов рассказал, что клуб усилил нужные позиции и почти завершил комплектование состава, передает Metaratings.ru .

Пименов отметил, что «Факел» практически сформировал состав на сезон. Воронежский клуб может приобрести еще одного футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

«В целом мы приобрели игроков на те позиции, которые хотели укрепить. Теперь ждем первую победу в сезоне», — сказал Пименов.

После пяти туров Российской премьер-лиги «Факел» занимает 15-е место с двумя очками. 29 августа команда примет «Зенит» в матче шестого тура. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.