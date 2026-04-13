Петербургское «Динамо» разгромило «Искру» из Смоленска

В рамках третьего тура Дивизиона Б LEON-Второй лиги встретились команды «Динамо Санкт-Петербург» и «Искра Смоленск». Матч состоялся на стадионе «Кировец» и завершился со счетом 3:0 в пользу петербуржцев, сообщил сайт Piter.TV .

Игра была приурочена ко Дню космонавтики. Команды вышли на поле под песню группы «Земляне» «Трава у дома». С первых минут «Динамо Санкт-Петербург» начало активно прессинговать соперника. На 21 минуте был назначен пенальти в ворота «Искры», который открыл счет в матче.

Во втором тайме игрок петербургской команды Вячеслав Демин отправил мяч в ворота противников на 49 минуте, увеличив преимущество до двух мячей. На 85 минуте Алексей Баев забил еще один гол в ворота «Искры».

«Соперник поставил перед нами такую интересную задачу: две игры они играли в одной формации, а сегодня они вышли и играют уже в другой структуре. Поэтому сделали небольшие корректировки перед матчем и считаем, что в первом тайме надо было реализовать то, что создаем», — прокомментировал игру главный тренер ФК «Динамо Санкт-Петербург» Александр Фомичев.

Этот результат стал поводом для гордости для команды, так как за первые три тура она не пропустила ни одного гола.