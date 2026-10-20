Петербургский СКА расторг контракты с тремя тренерами: Борисом Мироновым, Вадимом Епанчинцевым и Алексеем Терещенко. Об этом сообщил телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пишет Piter.TV .

Соглашения прекращены по соглашению сторон. Ранее в воскресенье СКА объявил, что Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера. После этого тренерский штаб временно усилил главный тренер «СКА-1946» Максим Семенов — он будет помогать Разину на тренировках и в ближайших матчах в роли ассистента.

В последнем матче петербуржцы проиграли в Тольятти «Ладе» со счетом 0:1, потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы в 15 матчах набрали 17 очков и занимают восьмое место в таблице Западной конференции.

Предыдущей командой Разина был магнитогорский «Металлург». 6 октября руководство клуба отстранило его от должности, а в воскресенье объявило о расторжении контракта с тренером.